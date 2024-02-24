خبراء الأمم المتحدة يدعون لفرض حظر فوري على الأسلحة إلى إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر فوري على الأسلحة على إسرائيل، في بيان لها الجمعة. وردت إسرائيل على الدعوة باتهام الأمم المتحدة بالتعاون مع حماس.

وجاء في بيان الأمم المتحدة أن "أي نقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور".

وقال الخبراء، في بيان: "يجب على جميع الدول "ضمان احترام" القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي". وأضافوا: "يجب على الدول بالتالي الامتناع عن نقل أي أسلحة أو الذخيرة - أو أجزاء منها - إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي".

وأشار خبراء الأمم المتحدة أيضًا إلى أن "عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة بشكل يخالف القانون".

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، على البيان السبت، باتهام الأمم المتحدة بالتعاون مع حماس وتجاهل جرائم الحرب التي قال إن حماس ارتكبتها.

وقال كاتس: "منذ مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعاونت الأمم المتحدة مع إرهابيي حماس وتحاول تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها. إن تجاهل جرائم الحرب والجرائم الجنسية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها إرهابيو حماس يشكل وصمة عار لا يمكن أن تُمحى من الأمم المتحدة كمنظمة، وشخصيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نفسه".

كما رحب خبراء الأمم المتحدة بقرار هولندا في 12 فبراير/شباط وقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.

وقال الخبراء، في بيانهم: "خلصت المحكمة إلى وجود "خطر واضح" في أن يتم استخدام الأجزاء لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، حيث أن "هناك دلائل كثيرة على أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد لا يستهان به من الحالات".

وأفادت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن عدد القتلى في قطاع غزة وصل إلى 29606 منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر – وزارة الصحة الفلسطينية

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد المستوطنين الإسرائيليين أو القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 405، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع بواقع 92 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت أن 123 شخصا آخرين أصيبوا.

وقالت الوزارة: “ما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء الصادر عن وزارة الصحة في غزة.

وفي المجمل، قالت الوزارة إن عدد القتلى في قطاع غزة وصل إلى 29606 منذ بدء النشاط العسكري الإسرائيلي هناك في 7 أكتوبر من العام الماضي.