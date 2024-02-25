دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمضايقة صاحب مركبة بطريق عام بالإضافة إلى مشاجرتين جماعيتين كلها بحوادث منفصلة الأمر الذي أثار تفاعلا دفع بوزارة الداخلية السعودية للتعقيب.

وفيما يتعلق بفيديو المضايقة على الطريق العام، أعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات، قائلة بتعليق: "قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على 8 أشخاص لمضايقتهم قائد مركبة وتعطيل حركة السير وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة."

وفي فيديو المشاجرة الجماعية الأولى، أعادت الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول مموها قائلة بتعليق: "قبضت شرطة منطقة الجوف تقبض على (6) أشخاص بمحافظة القريات ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

أما فيديو المشاجرة الجماعية الثانية، فقالت الداخلية السعودية في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته كذلك مموها: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (6) أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".