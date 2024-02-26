دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتواصل سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وسط تدمير البنية التحتية جراء القصف الإسرائيلي في معظم أنحاء قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار العمليات البرية والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية، لا سيما في جباليا (شمال غزة)، ومدينة غزة، ودير البلح، وخان يونس.

وفقًا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، قُتل ما لا يقل عن 29,782 فلسطينيًا في غزة وأصيب 70,043 آخرين، في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى 26 فبراير/شباط 2024.

وحسب تحديث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن الوضح الحالي في غزة، تعرضت البنية التحتية المدنية في القطاع لأضرار هائلة، حتى 11 فبراير/شباط، دُمرت أكثر من 70 ألف وحدة سكنية، وتضررت أكثر من 290 ألف وحدة سكنية جزئيًا.

وهناك 12 مستشفى تعمل جزئيًا، وتضررت 123 سيارة إسعاف. إلى جانب أضرار طالت 20 منشأة للمياه والصرف الصحي، و392 منشأة تعليمية، بينما تعرض أكثر من 184 مسجدًا و3 كنائس على الأقل لأضرار ملموسة.

وحسب OCHA، تفيد التقارير أن المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد تتفاقم في جميع أنحاء غزة، حيث أفادت منظمة إنقاذ الطفولة أن الأسر تضطر إلى "البحث عن بقايا الطعام أو الطعام الذي خلفته الفئران وأكل أوراق الشجر بسبب اليأس من أجل البقاء"، وسط الانخفاض السريع في إمدادات المساعدات. وأضافت المنظمة أنه بدون زيادة فرص الحصول على الغذاء الكافي والمياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية والتغذية الشاملة للأطفال والأسر، فمن المتوقع أن يزداد خطر المجاعة.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ 2023، قُتل 399 فلسطينيًا، بينهم 102 طفل، وأصيب 4,545 فلسطينيًا، من بينهم 702 طفلًا، في حوادث مرتبطة بالنزاع في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. وخلال الفترة نفسها، قُتل 13 إسرائيليًا، منهم أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية، وأصيب 86 آخرون في حوادث مرتبطة بالنزاع في الضفة.

وفي 21 فبراير/ شباط، أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقريرًا يسلط الضوء على اتجاهات التهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2023. وقد نزح حوالي 4 آلاف فلسطيني من منازلهم في عام 2023، منهم 29% (1,153) نزحوا عندما تم هدم 214 منزلاً. وفي المنطقة (ج) والقدس الشرقية بسبب افتقارهم إلى تصاريح البناء الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، وهو أعلى رقم يوثقه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ عام 2009.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أعداد الضحايا الفلسطينيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة الأضرار على المرافق الصحية والمعناة الصحية للأشخاص في قطاع غزة.