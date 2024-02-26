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إسرائيل: لقاء بين وزير اقتصادنا ونظيره السعودي في أبوظبي.. وهذا ما دار بينهما

الشرق الأوسط
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"يمكننا صنع التاريخ معًا".. لحظة لقاء وزيري اقتصاد السعودية وإسرائيل في أبوظبي
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"يمكننا صنع التاريخ معًا".. لحظة لقاء وزيري اقتصاد السعودية وإسرائيل في أبوظبي

(CNN) -- التقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات بنظيره السعودي وقال له “يمكننا أن نصنع التاريخ معًا”، في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، الاثنين، وفقا لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية. 

وصافح بركات وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، في مناسبة لوزراء الاقتصاد استضافها رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حسبما أظهر مقطع فيديو. 

وقال بركات: "دولة إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول التي تسعى للسلام وبإمكاننا أن نصنع التاريخ معا". 

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ولم يصدر أي خبر من وسائل الإعلام السعودية حول اللقاء بعد. 

وأبدت كل من إسرائيل والسعودية رغبتهما في تطبيع العلاقات، لكن الرياض تشترط حصول الفلسطينيين على مسار واضح يؤدي إلى قيام دولة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. في الوقت الذي يُظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا لفكرة إقامة دولة فلسطينية.

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