التطبيع مع السعودية.. الرئيس الإسرائيلي يثير تفاعلا بتصريح من ميونخ

"لم يكن الأمر مغلقًا أبدًا".. تركي الفيصل لـCNN عن إعادة طرح التطبيع مع إسرائيل و"الطريقة الوحيدة" لإنهاء الصراع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصريحات أدلى بها الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ حول تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية وما سيعنيه ذلك.

مقطع الفيديو المتداول جاء خلال مشاركة هيرتسوغ بمؤتمر ميونخ الأمني 2024، حيث قال: "المضي قدما مع السعودية سيكون بوضوح فوزا على ما فعلته حماس ولهذا أؤمن حقا أن المضي قدما بالتطبيع والقيام بأي جهود يمكن القيام بها ستكون فرصة تاريخية مهمة".

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، سبق وأخبر فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS بشبكة CNN في جزء من مقابلة، أن المملكة العربية السعودية منفتحة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل فقط إذا كانت هناك عملية لا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطينية.

وفي سؤال من زكريا عن إذا لم يكن هناك مسار موثوق ولا رجعة فيه لدولة فلسطينية، فلن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل؟ أجاب وزير الخارجية السعودي: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال مطلع الشهر الجاري إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أكد له أن المملكة العربية السعودية لا يزال لديها "اهتمام قوي" بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه أوضح أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي ويجب أن يكون هناك "تسوية واضحة وذات مصداقية ومسار محدد زمنيًا لإقامة دولة فلسطينية"، حسبما قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين.

من جهته وخلال مقابلة حصرية مع CNNفي سبتمبر/ أيلول 2023، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع مذيعة الشبكة كايتلان كولينز عن اتفاق السلام المحتمل مع المملكة العربية السعودية، قائلًا إن "السعودية بإمكانها الاستفادة من هذا السلام”، مضيفًا "أعتقد أنهم ارتكبوا خطأً في عدم الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وإبقاء أنفسهم خارجها".

وأضاف نتنياهو: "أعتقد أن صنع السلام مع المملكة العربية السعودية والبدء في إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي سيساعد أيضًا على إنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي".