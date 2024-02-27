"حماس" تعلق على إضرام الطيار الأمريكي النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل

(CNN)-- أصدرت حركة "حماس"، الاثنين، بيانا بشأن حادثة إضرام الطيار الأمريكي آرون بوشنل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تعرب عن تعازيها، وحملت إدارة جو بايدن مسؤولية وفاة الطيار"، وأضافت: "سيبقى البطل آرون بوشنل خالدا في ذاكرة شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، ورمزا لروح التضامن الإنساني العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة".

وتابعت أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل بوشنل".

وتوفي الطيار بعد أن أشعل النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن، الأحد.

وفي مقطع فيديو للحادث حصلت عليه شبكة CNN، قال بوشنل إنه "لن يكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية، وأضاف أن معاناته طضئيلة مقارنة بمعاناة الفلسطينيين"، ثم وضع جهاز التسجيل على الأرض قبل أن يصب سائلا غير معروف على نفسه ويشعله وهو يصرخ: "فلسطين حرة" قبل أن ينهار بينما أسرعت الشرطة لإخماد النيران المشتعلة.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية روز رايلي، لشبكة CNN: "أستطيع أن أؤكد أن طيارا في الخدمة كان منخرطا في الحادث".

وذكر متحدث باسم السفارة الإسرائيلية: "لم يصب أي من موظفي السفارة وهم بخير".

وبحلول الوقت الذي تم فيه إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، كانت النيران قد أُخمدت بالفعل بواسطة قوات الخدمة السرية، وفقا لفيتو ماجيولو، مسؤول الإعلام العام في إدارة الدفاع المدني بواشنطن.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة لمعرفة المزيد من التفاصيل حولها.