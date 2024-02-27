(CNN) -- الجيش الإسرائيلي يعمل على إيجاد وسيلة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة "بسرعة"، حسبما قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN الثلاثاء.

ولن تصل المساعدات عبر معبر إيريز، الذي كان في السابق الممر الرئيسي للأفراد بين إسرائيل وغزة، والذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه تضرر بشدة في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تحديد المكان الذي ستعبر منه المساعدات إلى غزة، حيث تُناقش خطط لم يتم الإعلان عنها بعد.

وجاء خبر خطة إسرائيل لتقديم المساعدات للفلسطينيين في شمال غزة وسط تقارير عن انهيار النظام المدني وسط الجوع الواسع هناك، حيث قال برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي إنه سيتوقف عن محاولة توصيل المساعدات إلى الجزء الشمالي من القطاع بسبب النهب وإطلاق الرصاص الموجه إلى موظفيه.

وتباطأت عمليات تسليم المساعدات إلى غزة إلى حد ضئيل عما كانت عليه قبل الحرب، مما دفع الوكالات الدولية إلى إصدار تحذيرات من أن سكان القطاع يواجهون المجاعة.