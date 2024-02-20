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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، أنه أوقف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة مؤقتًا، على الرغم من تدهور الأوضاع هناك، لأن المنطقة غير آمنة.

وقال البرنامج في بيان إن الخطة كانت تتمثل في إرسال 10 شاحنات من المواد الغذائية يوميًا لمدة سبعة أيام متتالية ابتداء من الأحد، لكن شاحنات المساعدات واجهت عمليات نهب وإطلاق نار.

وأضاف البيان أن قافلة من الشاحنات كانت متجهة نحو مدينة غزة، الأحد، محاطة بـ"حشود من الجياع" الذين حاولوا الصعود على متن الشاحنات بالقرب من حاجز وادي غزة، مضيفًا أنه عندما دخلت القافلة مدينة غزة، تم إطلاق النار عليها.

وشهدت القافلة الثانية، الاثنين، حالة من الفوضى والعنف الشامل، حيث تم نهب عدد من الشاحنات بين خان يونس ودير البلح، وتعرض سائق شاحنة للضرب.

وجاء في البيان أن "ما تبقى من الطحين تم توزيعه بشكل عفوي على الشاحنات في مدينة غزة وسط توتر شديد وغضب متفجر".

وقال برنامج الأغذية العالمي إن عمليات التسليم إلى الشمال اُستؤنفت، الأحد، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع في أعقاب غارة على شاحنة تابعة للأونروا، وبسبب عدم وجود نظام فعال للإخطار الإنساني.

وأقر برنامج الأغذية العالمي بأن وقف عمليات التسليم "يعني أن الوضع هناك سيتدهور أكثر ويواجه المزيد من الناس خطر الموت من الجوع".

وأضاف: "سيسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إيجاد سبل لاستئناف عمليات التسليم بطريقة مسؤولة في أقرب وقت ممكن". وقال البيان إن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات إلى شمال غزة لتجنب الكارثة.