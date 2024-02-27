الرياض تنفي"مزاعم" عن لقاء بين وزيري التجارة السعودي والإسرائيلي

"يمكننا صنع التاريخ معًا".. لحظة لقاء وزيري اقتصاد السعودية وإسرائيل في أبوظبي

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(CNN)-- نفت السعودية، الاثنين، أن وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي التقى بنظيره الإسرائيلي نير بركات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي هذا النفي بعد أن قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن بركات التقى القصبي وأخبره أن بإمكانهما "صنع التاريخ معا".

وذكرت "واس" أن القصبي كان يتحدث مع وزير التجارة النيجيري عندما تقدم بركات وقدم نفسه للقصبي "دون معرفة مسبقة بهوية الشخص".

ويظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، بركات وهو يصافح القصبي.

ويتواجد المسؤولون في أبوظبي لحضور مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية.

وأبدت كل من إسرائيل والسعودية رغبتهما في تطبيع العلاقات، لكن الرياض تشترط حصول الفلسطينيين على مسار واضح يؤدي إلى قيام دولة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي يُظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا لفكرة إقامة دولة فلسطينية.