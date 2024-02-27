السعودية.. إعدام 7 أشخاص بعد إدانتهم في اتهامات ترتبط بالإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، الثلاثاء، إن سبعة أشخاص أُعدموا في الرياض هذا الأسبوع، بسبب صلاتهم المزعومة بالإرهاب وإنشاء وتمويل منظمات إرهابية والتآمر مع هذه الجماعات لزعزعة استقرار الأمن في المملكة.

حسب بيان لوزارة الداخلية، بدأت عمليات الإعدام في 17 فبراير/شباط وانتهت الثلاثاء.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أنه تم إعدام الرجال السبعة لأنهم "أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر".

وأضاف البيان أن هؤلاء كانوا يتبنون "منهجًا إرهابيًا يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع ووحدته الوطنية".