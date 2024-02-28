السيسي يُعلق على مشروع "رأس الحكمة" و"وقف إطلاق النار" المحتمل في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن جزءًا من الدفعات الخاصة بمشروع "رأس الحكمة" الذي وقعته مصر مع الإمارات، الجمعة، دخل إلى البنك المركزي المصري بالفعل. ووجّه شكره للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على "الدعم والمساندة"، في كلمة له خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف" بنسختها الخامسة، الأربعاء.

وقال السيسي في كلمته: "نتخذ إجراءات عديدة ليكون مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط".

وحول الدفعات المقررة المتعلقة بمشروع "رأس الحكمة"، قال الرئيس المصري: "الأرقام التي أُعلنت بالفعل وصلت بالأمس ودخل جزء منها إلى البنك المركزي اليوم، وسيدخل جزء آخر منها يوم الجمعة".

وأردف الرئيس المصري، قائلا: "وهنا يجب أن أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم أخي فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد".

وتابع السيسي: "ليس من السهل أن يُنفق أحد 35 مليار دولار في شهرين.. وهذا شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح والقرار اتُخذ في ثانية بدون أي إحراج".

وأضاف الرئيس المصري: "حاولت أنا وكل المصريين أن نخفف بقدر ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة... لكننا منذ اليوم الأول كنا حريصين على أن يكون المنفذ في رفح فرصة وسبيلا ومسارا لتقديم المساعدات وإغاثة المحتاجين للإغاثة، لكن الأمر يكون عادة صعبًا".

وقال السيسي: "خلال الشهور الأربعة الماضية أو أكثر قيل كلام كان بعضه غير دقيق، لذلك يجب أن أقول إن مصر أبدًا لم تُغلق المنفذ (إلى غزة) ولكننا في وقت الصراع يجب أن نكون حذرين من عدم وقوع مشكلة أثناء اتحاذ الإجراء".

وأضاف الرئيس المصري: "نأمل بإذن الله أن نصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى وقف لإطلاق النار وتبدأ جهود الإغاثة الحقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات المختلفة".

في 9 فبراير/شباط الجاري، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن "السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأنا أقنعته بفتح البوابات"، في إشارة إلى معبر رفح.