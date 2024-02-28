السعودية.. فيديو موكب غير نظامي يثير تفاعلا واعتقال 4 يمنيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر موكب سيارات غير نظامي يعطل حركة السير في إمارة مكة.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات، مؤكدة القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية.

وقالت الداخلية في بيانها: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي فقد تم القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية وتحديد هوية آخرين لقيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره.."

وأضافت الداخلية السعودية في بيانها أن الأشخاص الأربعة "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".