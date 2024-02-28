صورة أرشيفية لعناصر بالقوات الخاصة السعودية خلال مؤتمر لمكافحة الإرهاب في الرياض العام 2005

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، قائمة بأسماء 7 متهمين نُفّذ بحقهم الإعدام بعد إدانتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب والتخابر مع منظمات إرهابية وغيرها.

وفيما يلي أسماء المتهمين وفقا للبيان الذي نشرته وزارة الداخلية السعودية:

أحمد بن سعود بن صغير الشمري، الموقوف بتاريخ 22 / 6 / 1442هـ. سعيد بن علي بن سعيد الوادعي، الموقوف بتاريخ 19 / 4 / 1443هـ. عبدالعزيز بن عبيد بن عبدالله الشهراني، الموقوف بتاريخ 14 / 12 / 1441هـ. عوض بن مشبب بن سعيد الأسمري، الموقوف بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ. عبدالله بن حمد بن مجول السعيدي، الموقوف بتاريخ 21 / 4 / 1441هـ. محمد بن حداد بن أحمد بن محمد، الموقوف بتاريخ 13 / 2 / 1442هـ. عبدالله بن هاجس بن غازي الشمري، الموقوف بتاريخ 1 / 12 / 1442هـ.

وبينت الداخلية السعودية أن السابق ذكرهم أدينوا "بارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر".

وتابعت الداخلية في بيانها: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام لكل واحد منهم بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم أحكام تقضي بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم، والحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا".