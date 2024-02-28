البيت الأبيض يوضح لـCNN موقف أمريكا من الهجوم المحتمل لإسرائيل على رفح

المعشر لـCNN: أي هجوم على رفح سيدفع الفلسطينيين إلى مصر.. وإسرائيل لا تريد أغلبية فلسطينية

(CNN)-- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، لشبكة CNN ، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تدعم الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح حتى يرى المسؤولون خطة تضمن سلامة اللاجئين الذين يبحثون عن مأوى في المدينة.

وجاء تصريح كيربي على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تشير إلى أن إسرائيل ستتحرك إلى رفح بغض النظر عما إذا كان قد تم التفاوض على هدنة إنسانية في غزة.

واستشهد جون كيربي بتصريحات أدلى بها نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر مفادها أنه أمر القوات الإسرائيلية بإعداد "خطة للعمليات في رفح تشمل خطة لتأمين سلامة أكثر من مليون لاجئ موجود هناك"، لكن المتحدث أقر بأن الولايات المتحدة "لم يُقدم لها مثل هذه الخطة حتى الآن".

وردا على سؤال من مراسلة CNN إم جي لي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة لن تدعم القوات الإسرائيلية التي تدخل رفح دون رؤية خطة تضمن الإخلاء الآمن للمدنيين، قال كيربي: "هذا صحيح".

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، من أن إسرائيل "تخاطر بفقد الدعم على الساحة الدولية إذا استمرت الحرب دون خطة لمعالجة الخسائر الإنسانية في غزة".

وقال: "عليهم أن يفعلوا ذلك، وقد تعهدوا لي بأنهم سيتأكدون من أن هناك القدرة على إخلاء أجزاء كبيرة من رفح قبل أن يذهبوا ويتخلصوا من ما تبقى من حماس"، وحذر: "سوف يخسرون الدعم من جميع أنحاء العالم وهذا ليس في مصلحة إسرائيل".