الجيش الإسرائيلي يضرب مواقع لـ"حزب الله".. ولبنان يعلن سقوط قتلى وجرحى

(CNN) -- قُتل شخصان على الأقل وأصيب 14 آخرون نتيجة غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية التي تديرها الدولة.

وقالت الوكالة إن الغارات كانت على مناطق في بلدتي كفرا وصديقين الواقعتين بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلاته "قصفت البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقتي كفرا وصديقين في جنوب لبنان"، وأضاف: "قصفت المدفعية منطقة الحولة".

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية في 23 فبراير/شباط، قُتل ما لا يقل عن 199 شخصا وجُرح 941 شخصا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول نتيجة "للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان".

وقالت الوزارة، في تقريرها، إن ما يقرب من 90 ألف شخص نزحوا من المناطق والبلدات القريبة من الحدود مع إسرائيل منذ بدء الصراع.