حزب الله يُعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ "أرض-جو".. وأدرعي يُعلق

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(CNN) – أعلن حزب الله اللبناني إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو، الإثنين، في حين أكد الجيش الإسرائيلي سقوط المسيرة فوق الأراضي اللبنانية بعد إصابتها بصاروخ.

ونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله خبرا جاء فيه: "وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية بلبنان تسقط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح وقد شوهدت وهي تسقط بالعين المجردة".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اعترض مقاتلو الدفاع الجوي هذا الصباح بواسطة منظومة "قيلاع داود"، صاروخ أرض جو تم إطلاقه باتجاه طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو والتي كانت تحلق فوق الأراضي اللبنانية".

وأردف أدرعي قائلا: "وتم تفعيل إنذار بشأن إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ في منطقة ألون تافور عقب إطلاق الصاروخ الاعتراضي".

وتابع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "وبعد ذلك بقليل، تم إطلاق صاروخ آخر باتجاه القطعة الجوية، أسفر عن اصابتها وسقوطها داخل الأراضي اللبنانية"، وختم بالقول: " جيش الدفاع سيواصل في الدفاع عن دولة إسرائيل والعمل في سماء لبنان ضد منظمة حزب الله الإرهابية"، حسب قوله.