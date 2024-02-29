دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريح هاجم به "أيام الصحوة" واصفا إياها بـ"أيام الغفوة".

وتداول نشطاء مقطع فيديو لتصريحات الأمير السعودي التي جاءت في كلمة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، حيث قال: "كان الاعتقاد بأن النساء لا يملكن الموهبة، ولا المعدات ولا القدرات ولا قوة التحمل كي يعطين فرصة للعمل مع وجود بعض الاستثناءات.. وإذا تجنبنا العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية التي توجب علينا تحملها والتي يتوجب علي تسميتها كما سميتها عدة مرات الآن أسميها الصندوق الأسود أو الفترة السوداء الناس كانوا يسمونها أيام الصحوة وأنا كنت أسميها أيام الغفوة.."

كيف تفسر السعودية مصطلح الصحوة؟

يعرف مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية هذا المصطلح مطولا، وسبق أن أثار تفاعلا حول هذا التعريف الذي ورد فيه: "الصحوة كانت تمثل في أصل الدلالة استعادة الوعي بقيم الدين والالتزام به، فدخلت بذلك في قاموس الفكر الإسلامي، حتى راجت بهذا المعنى وقتا طويلا ومن ثم جرى تداولها -وقتئذ- في السياق الإيجابي حتى كتب فيها البعض وألف إلى أن تنبه إلى الاعتدال الإسلامي لخطف معناها الحسن من قبل التطرف الذي زورها وشوه أصل دلالتها اللغوية والاصطلاحية."

ما هو رأي محمد بن سلمان في الصحوة؟

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد، في تصريحات عام 2017: "السعودية لم تكن كذلك قبل 1979، السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 1979 لأسباب كثيرة لا مجال اليوم لذكرها، فنحن لم نكن بالشكل هذا في السابق.. نحن فقط نعود لما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب، 70 في المائة من الشعب السعودي أقل من 30 سنة وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة سوف ندمرهم اليوم بإذن الله."