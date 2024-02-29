(CNN)-- دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق بشأن قصف إسرائيلي عشوائي أسفر عن مقتل نصف عائلة بغزة، وذلك بعد نشر تقرير لشبكة CNNحول هذا الأمر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال من CNN: "ندعو إلى إجراء تحقيق كامل في ما ورد".

وأضاف أن الأمم المتحدة ليس لديها معلومات خاصة بها عن الحادث "لكن يجب التحقيق فيها"، مكررا نداء الأمم المتحدة لإسرائيل للسماح لمزيد من الصحفيين في غزة.

يذكر أن تحقيق لـCNN كشف كيف أدى القصف الإسرائيلي العشوائي إلى مقتل نصف عائلة في غزة خلال غارة جوية، وذلك بعد مراجعة تفاصيل دقيقة وعددا من الأدلة والصور والشهادات.

وكانت قصة الفتاة ربى أبو جبة، البالغة من العمر 18 عاما، المفتاح لكشف الفظائع التي كانت مخفية في الظلام حتى اليوم، فقد أصيبت ربى في إحدى الهجمات، وقدمت القليل من الأدلة حول ما حدث لها ولعائلتها.

وتعقبت شبكتنا 7 ناجين، وجمعت مقاطع فيديو وصورا عبر الأقمار الصناعية وبيانات صحفية عسكرية إسرائيلية - وتحققت من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي كما تحدثت مع خبراء المقذوفات والطب الشرعي - ما سمح بجمع أحداث ليلة موت ورعب دموية وسط النيران العسكرية الإسرائيلية المكثفة والعشوائية، التي خلفت قتلى مدنيين.

وبدأنا بسؤال الجيش الإسرائيلي عن الحادث وإعطائهم صورًا وإحداثيات محددة. وقال الجيش إن قواته تعرضت لإطلاق نار من ذلك الموقع في الرابع من يناير/ كانون الثاني، وردوا بـ"ضربة محددة لإزالة تهديد وشيك" - ولا يمكنهم تأكيد ما إذا كانت الجثث مرتبطة بتلك الضربة.