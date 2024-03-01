(CNN) -- انتقدت البرازيل بشدة كلاً من إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعامل حكومته مع حادثة وقعت الخميس، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية في مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان إن حكومة نتنياهو "تواصل استهداف المدنيين الأبرياء وتجاهل القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي".

كما اتهمت الحكومة البرازيلية "مسؤولين كبار في حكومة نتنياهو" بإلإدلاء "بتصريحات ساخرة ومسيئة عن الضحايا الأبرياء" دون تحديد من أو ما هي تلك التصريحات.

وأكدت البرازيل مجددا تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتحديدا مع أسر الضحايا.