دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق عدد من قادة وحكومات من دول العالم على مقتل عدد من منتظري المساعدات في شمال غزة الخميس، نستعرض فيما يلي ابرز ردود الفعل.

السعودية

جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية أنها تُعرب عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة".

مصر

جاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: "مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي بقطاع غزة".

الإمارات

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن القوات الإسرائيلية "استهدفت تجمعا لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إليهم، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وطالبت الوزارة بـ"تحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين" في الحادث، وحذرت من "الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة".

قطر

قالت وزارة الخارجية القطرية إنها "تدين بأشد العبارات مجزرة جديدة في غزة وتطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء العدوان على القطاع فوراً"

الأردن

جاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية: "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاستهداف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعٍ لمواطنين غزيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات".

جوزيف بوريل

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيسة المفوضية الأوروبية عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أشعر بالذعر عندما أسمع أنباء عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. مقتل هؤلاء أمر غير مقبول، فحرمان الناس من الغذاء يمثل خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. يجب ضمان إدخال المساعدات بدون عوائق إلى غزة".

ماكرون

كتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على "إكس": "سخط عميق على الصور القادمة من غزة حيث استُهدف المدنيين من قبل جنود إسرائيليين. أعرب عن إدانتي الشديدة لعمليات إطلاق النار هذه وأدعو إلى الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".

وزيرة خارجية بلجيكا

قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب: "المأساة شمال غزة تعزز دعوة بلجيكا إلى وقف فوري لإطلاق النار! احترام القانون الدولي أولوية قصوى".

وزير خارجية إسبانيا

قال جواو جرافينيو: "مصدوم بشدة بشأن مقتل أكثر من 100 شخص في غزة بينما كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات. يجب أن يكون المدنيون والعمليات الإنسانية آمنين بموجب القانون الدولي الإنساني. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار الفوري والعاجل وإتاحة الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية، امتثالاً للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية".

وزارة خارجية سلوفينيا

كتبت وزارة خارجية سلوفينيا عبر "إكس": "ندين الهجوم الذي وقع اليوم في غزة والذي أسفر عن مقتل أو إصابة مئات المدنيين الجائعين أثناء البحث عن الطعام من شاحنات المساعدات الإنسانية".

وزير خارجية مقدونيا الشمالية

كتب وزير خارجية مقدونيا الشمالية عبر إكس: "مصدوم من هجوم غزة الذي أودى بحياة العديد من الأبرياء بينما كانوا ينتظرون الطعام حول شاحنات المساعدات الإنسانية".