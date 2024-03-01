(CNN)-- أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الخميس، أن بلاده ستعلق شراء الأسلحة من إسرائيل بعد مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات من الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على مساعدات غذائية في شمال غزة.

وقال بيترو، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن "هذا يسمى إبادة جماعية ويذكرنا بالمحرقة حتى لو كانت القوى العالمية لا ترغب في الاعتراف بها".

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن أكثر من 100 شخص قتلوا وأصيب المئات بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار على حشود متجمعة حول شاحنات المساعدات الغذائية.

ووفقا لما ذكره الصحفي في غزة خدير الزعنون، قُتل معظم الضحايا في الفوضى نتيجة اصطدام شاحنات المساعدات بالناس بينما كان الجميع يحاولون الهروب من النيران الإسرائيلية.

وقدم الجيش الإسرائيلي وشهود العيان روايات متناقضة عن الأحداث.

وقال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، إن قوات الجيش استخدمت الذخيرة الحية على الأشخاص المحيطين بشاحنات المساعدات، حيث "اقترب الحشد من القوات بطريقة شكلت تهديدًا للقوات، التي ردت على التهديد بالذخيرة الحية"، وأضاف أن "الحادث قيد المراجعة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الدبابات أطلقت طلقات تحذيرية لتفريق "بحذر" حشدا متجمعا حول قافلة مساعدات، بعد أن شاهدت أشخاصا يتعرضون للدهس.