إيران.. فتح صناديق الاقتراع بانتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة

(CNN)— فتحت إيران صناديق اقتراعها بانتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة حيث أدلى المرشد الأعلى، علي خامنئي بصوته في الساعات الأولى لفتح الصناديق وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ومن المتوقع أن يكون إقبال الناخبين عند مستويات منخفضة قياسية مع استبعاد المرشحين المعارضين للحكومة المتشددة الحالية وسط حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة.

وقال مجلس الإشراف على الانتخابات الإيرانية في وقت سابق من هذا العام إن أكثر من 61 مليونا من سكان إيران البالغ عددهم 87 مليون نسمة يحق لهم التصويت.

ويتنافس نحو 15 ألف مرشح على الانتخابات البرلمانية المؤلفة من 290 مقعدا، ويتنافس 144 مرشحا على مقاعد مجلس الخبراء البالغ عددها 88 مقعدا، وهو المجلس الذي يتمتع بسلطة تعيين المرشد الأعلى بإيران أعلى سلطة سياسية في البلاد.

ويذكر أن علي خامنئي يتجاوز عمره 84 عاماً، وعليه فإن المجلس القادم سيختار خليفته إذا توفي أثناء فترة ولاية المجلس التي تستمر ثماني سنوات.