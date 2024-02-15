رأي.. ماذا تريد إيران وما الذي تخشاه؟

سوليفان عن الضربات الأمريكية على أهداف مرتبطة بإيران: "هذه بداية الرد وسيكون هناك المزيد"

هذا المقال بقلم كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، حسين إبيش، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظره ولا تعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.

(CNN)-- الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط هي في الوقت نفسه بؤر اشتعال مستقلة، وهي أيضًا هجوم متكامل نسبيًا على مستوى المنطقة من قبل العصابات المسلحة المدعومة من إيران.

من غير الواضح في بعض الأحيان مدى سيطرة إيران على هذه الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن وأماكن أخرى.

ورغم أن نفوذ إيران يعمل تحت الزلازل والهزات التي تهز المنطقة، تمامًا مثل إدارة بايدن، فإن إيران جادة في رغبتها في تجنب حرب أوسع نطاقًا.

ولكن هناك اختلافات رئيسية. إن الولايات المتحدة مصدر قوة الوضع الراهن – والحفاظ على الأمن والاستقرار هو علامتها الإقليمية. لقد أدى غزو العراق عام 2003 إلى تدمير مصداقية الولايات المتحدة جزئياً لأنه كان انحرافاً غير عقلاني عن الالتزام التقليدي بالنظام.

وعلى النقيض من ذلك، تُعَد إيران لاعباً رجعياً جوهرياً، يعارض توازن القوى الإقليمي والعالمي.

فالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان تعتبران أيضاً قوة إقليمية في الوضع الراهن، متقاربتان بقوة، في حين تتعاون إيران باستمرار مع قوى رجعية أخرى مثل روسيا والصين.

وهذا يضع واشنطن في موقف تكتيكي غير مؤاتٍ حيث يتعين على شركائها التصرف بحذر نسبي أو تعريض المصالح الأمريكية للخطر - كما هو الحال مع التدخل العربي بقيادة السعودية في اليمن والذي بدأ في عام 2015 والحرب الانتقامية المستمرة التي تشنها إسرائيل في غزة.

ولهذا السبب تحاول إدارة بايدن احتواء وتقييد إسرائيل في غزة بهدوء ومنعها من التصرف بناءً على تهديداتها ضد حزب الله في لبنان.

وعلى العكس من ذلك، فإن إيران عادة لا تتعرض للتهديد عندما ينشر عملاؤها الفوضى. وبالنسبة لإيران، فحتى موجة القتل التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كانت مفيدة لأنها أدت إلى نزيف إسرائيل في معركة ضد حلفائها من حماس.

ومع ذلك، يجب على إيران أن تكون حذرة بشأن ما يفعله وكلاؤها. عندما شنت إحدى مجموعات الميليشيات الشيعية العراقية التابعة لإيران، كتائب حزب الله، في وقت سابق من هذا العام هجومًا بطائرة بدون طيار على مركز لوجستي أمريكي في الأردن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك. وسارع القادة الإيرانيون إلى الإصرار على أنهم لا يريدون حربا أوسع، خاصة مع الولايات المتحدة. أعلنت كتائب حزب الله أنها ستعلق جميع العمليات العسكرية بينما اشتكت من أن إيران "لا تعرف طبيعة جهادنا"، مما يعني أنها تتراجع بناءً على الأوامر الإيرانية.

وقد دعمت إيران جهود حزب الله لتجنب حرب شاملة مع إسرائيل رغم التصعيد والتهديدات الإسرائيلية المستمرة. فعندما اغتالت إسرائيل أحد قادة حماس البارزين، صالح العاروري، هذا العام بغارة بطائرة بدون طيار في المنطقة الرئيسية لحزب الله في بيروت، رد حزب الله بهجوم صاروخي رمزي إلى حد كبير على محطة رادار إسرائيلية لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار تذكر.

وردت إسرائيل باغتيال نائب قائد كتيبة الرضوان التابعة لحزب الله، وسام الطويل، الذي لم ينتقم له أحد، رغم استمرار المناوشات العنيفة بالقرب من الحدود.

وتطالب إسرائيل الآن حزب الله بسحب قواته على بعد 30 كيلومترا (18.6 ميلا) من الحدود أو مواجهة هجوم شامل، مع إجلاء حوالي 80 ألف إسرائيلي و70 ألف لبناني من كلا الجانبين. يرفض حزب الله ذلك، وقد اقترح المبعوث الأمريكي، عاموس هوكستين، انسحاب حزب الله لمسافة 7 كيلومترات (4.3 ميل). حزب الله لا يريد حرباً مع إسرائيل وإيران توافق على ذلك.

لا ترغب طهران في إهدار ورقتها الرابحة – ترسانة حزب الله من الصواريخ والقذائف الصاروخية التي يبلغ عددها 150 ألف صاروخ، غالبًا ما تكون موجهة بدقة، على غزة أو حماس. إن حزب الله، الذي يمكن القول إنه أقوى جهة غير حكومية مسلحة في التاريخ، يهدف إلى ردع الهجمات الإسرائيلية أو الأمريكية ضد إيران، وخاصة منشآتها النووية.

يعد احتمال شن مثل هذه الضربات الجوية الأمريكية أو الإسرائيلية من بين أهم الأسباب التي تجعل إيران ترغب في تجنب صراع أوسع. وبينما يتركز الاهتمام العالمي على الأزمات المباشرة التي ولّدها هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أحرزت طهران تقدمًا خفيًا ولكن مهمًا نحو اكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة تقترب من صنع الأسلحة بشكل متزايد.

وآخر ما تحتاجه إيران هو أي شيء يمكن أن يعكس هذا التقدم ويهدد المصالح الوطنية الأساسية الأخرى.

إن الورقة الحاسمة بالنسبة لإيران هم المسلحون الحوثيون اليمنيون وقرصنة البحر الأحمر. وقد كررت هذه القرصنة وشددت على نقطتين دبلوماسيتين إيرانيتين قائمتين منذ فترة طويلة: أن إيران وشبكة "محور المقاومة" التابعة لها يجب أن تكون مدرجة في أي ترتيب أمني بحري بحكم الأمر الواقع، وأنه إذا لم تتمكن إيران من شحن نفطها بحرية بسبب العقوبات، لا يمكن لأحد أن يطمئن إلى التجارة البحرية دون أي تحرش.

وبما أن ثلاثة من الممرات البحرية العالمية الثمانية الرئيسية - قناة السويس ومضيق هرمز ومضيق باب المندب - تحيط بشبه الجزيرة العربية وعرضة لهجمات من إيران و"المحور"، فإن هذا الضعف الاقتصادي العالمي يوفر لإيران نفوذاً دولياً مقنعاً.

ومع ذلك، قد يثبت الحوثيون أنهم أعضاء "المحور" الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإيران. مثل حماس، ولكن على عكس جميع مجموعات المحور الأخرى تقريبًا، ليسوا من صنع إيران، بل عملاء. وقد أظهر كلاهما القدرة والرغبة في العمل بمفردهما، كما فعلت حماس بكل تأكيد في 7 أكتوبر.

لذا فإن إيران لديها قدر كبير على المحك في مجموعة من الصراعات التي يتعين احتواؤها والسيطرة عليها بعناية إذا كانت راغبة في تجنب دفع ثمن بارز، وربما باهظ.

لقد قامت طهران بالفعل بكبح جماح وكلائها العراقيين، وتعمل على مساعدة حزب الله على التراجع وتجنب هجوم إسرائيلي مدمر. وربما يقبل كلاهما، بشكل رسمي أو غير رسمي، الاقتراح الأمريكي بانسحاب أكثر تواضعا من الحدود مع إسرائيل. وربما تحث إيران الحوثيين على توخي الحذر الشديد حتى لا يقتلوا أمريكيين أو يذهبوا أبعد من ذلك.

ليست واشنطن وحدها هي التي يجب أن تلعب لعبة توازن حذرة في مستنقع الشرق الأوسط. رغم عداء إيران للوضع الراهن والمكاسب التي حققتها من الصراع الحالي دون أي تكلفة تقريبا على عاتقها، فإنها تدرك بوضوح تزايد المخاطر المحتملة الكبيرة.

من المؤكد أن طهران تدرك أنها يجب أن تحصل على سيطرة أفضل على وكلائها العرب وإلا فقد ينتهي بهم الأمر إلى جرهم لصراع كارثي على المصالح الوطنية الإيرانية - وربما حتى على مستقبل النظام.