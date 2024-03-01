الجيش الأمريكي يعلن استهداف صواريخ كروز ومسيرة في البحر الأحمر

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(CNN)-- أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، شن ضربات ضد 6 صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة بدون طيار في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "نفذت قواتنا ضربتين للدفاع عن النفس ضد 6 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر"، وأضافت: "وأسقطت القوات طائرة بدون طيار فوق جنوب البحر الأحمر دفاعا عن النفس".

وتابعت القيادة المركزية أنها خلصت إلى أن الصواريخ والطائرة بدون طيار "تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

ووفقا للبيان، ستحمي هذه الإجراءات "حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".