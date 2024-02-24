"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

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(CNN) -- قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، الجمعة، إن استهداف الحوثيين لسفينة بصاروخ باليستي، الاثنين، تسبب في تسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلا.

وكانت السفينة روبي مار المملوكة للبنانيين وترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة – تحمل 41 ألف طن من الأسمدة عندما أصيبت بواحد من صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من أراضي الحوثيين في اليمن.

ومن المحتمل أن يكون الضرر الذي لحق بالسفينة هو الأهم في الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي، التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أشهر.

ولا يزال من غير الواضح ما هو نوع المادة التي تسبب البقعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) هذا الأسبوع إن السفينة أرسلت نداء استغاثة بعد الهجوم وساعدتها سفينة حربية تابعة للتحالف الدولي وسفينة تجارية أخرى، حيث نقلت الطاقم إلى ميناء قريب.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يُجبر فيها طاقم على إخلاء سفينة بعد أن قصفها الحوثيون، حيث تمكنت العديد من السفن التي ضربتها صواريخ الحوثي من مواصلة رحلتها.

ووصفت "سينتكوم"، الجمعة، في بيان عبر منصة "إكس"، الهجوم الحوثي بـ"غير المبرر والمتهور"، وأضافت أنه "تسبب في إحداث أضرار جسيمة للسفينة، مما تسبب في بقعة نفط بطول 18 ميلا، والتي كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، مما قد يتسرب إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم الكارثة البيئية".

وأضافت: "يواصل الحوثيون إظهار تجاهلهم للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية، مما يهدد صيد الأسماك والمجتمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية".

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، الخميس، إن "السفينة تسربت إليها المياه، وتشكل خطرا بيئيا مع تسرب كل الوقود الذي تحمله، وعلاوة على ذلك، كانت تحمل، على حد علمي، سمادا لذا فإن الحوثيين يخلقون خطرا بيئيا".

وذكرت CNN، الجمعة، أن إدارة جو بايدن تكافح من أجل وقف الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر، وأن الجماعة تواصل تحصين مخزونها من الأسلحة داخل اليمن، على الرغم من أن الولايات المتحدة نفذت ضربات كبيرة ضدها في الأسابيع الحديثة.

وتستمر هجمات الحوثيين منذ أشهر، وعلى الرغم من عدة جولات من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على قدراتهم، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، إنه من غير الواضح مقدار الأسلحة التي لا تزال تمتلكها الميليشيا.

وتزايدت هجمات الحوثيين في الأيام الأخيرة، وقالت سينغ، الخميس، إن هناك "بالتأكيد" زيادة في هجمات الحوثيين خلال الـ72 ساعة الماضية.

وبينما قال الحوثيون إنهم يشنون الهجمات لدعم الشعب الفلسطيني ويستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل، فإن العديد من السفن التي تعرضت للهجوم كانت مرتبطة بدول أخرى.

وضرب الحوثيون، الاثنين، ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة كانت تحمل الحبوب إلى اليمن و ترفع العلم اليوناني.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية حول الهجوم أن السفينة "قدمت مساعدات إنسانية إلى اليمن 11 مرة في السنوات الخمس الماضية".

وذكرت سينغ:" هم يقولون إنهم يشنون هذه الهجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، وهذه السفن تنقل حرفيا البضائع والخدمات والمساعدات لشعوبها، وهم يخلقون مشكلة دولية".