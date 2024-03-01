محلل عسكري لـCNN عن هجوم محتمل على رفح: سيكون من الصعب للغاية على إسرائيل تحقيق أي من أهدافها العسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت الإمارات، الخميس، عن إدانتها مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة، وطالبت بـ"تحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين" في الحادث، محذرة من "الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن القوات الإسرائيلية "استهدفت تجمعا لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إليهم، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وطالبت الوزارة بـ"تحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين" في الحادث، وحذرت من "الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة".

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتيةعن "قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين الأبرياء".

وشددت على أن "الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري والوقف الفوري لإطلاق النار".

كما جددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات "الداعي إلى أهمية توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، وعلى أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2712 و2720".

وحذرت الوزارة من "استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة"، وشددت على "ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح"، ودعت المجتمع الدولي إلى "تعزيز كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وقُتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، وأصيب 760 آخرون في قطاع غزة خلال تجمع حشود من المدنيين الفلسطينيين حول شاحنات المساعدات الغذائية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما قال مسؤول إسرائيلي إن الحشد "شكل تهديدا للقوات الإسرائيلية ما دفعها للرد بالذخيرة الحية".