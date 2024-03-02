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الاتحاد الأوروبي يعلق على تحقيق CNN عن مقتل نصف عائلة بغزة جراء قصف إسرائيلي عشوائي

الشرق الأوسط
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قصتها تكشف فظائع لم يسبق توثيقها.. تحقيق لـCNN يتتبع الفتاة ربى أبو جبة في غزة
09:27
قصتها تكشف فظائع لم يسبق توثيقها.. تحقيق لـCNN يتتبع الفتاة ربى أبو جبة في غزة

(CNN)-- انضم الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة للدعوة إلى إجراء تحقيق في تقارير عن استهداف عشوائي للمدنيين في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، في ضوء تقرير لشبكة CNN.

وخلص التحقيق الذي أجرته CNN، ونُشرته في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن العديد من أفراد عائلة الفتاة ربى أبو جبة، البالغة من العمر 18 عاما، قُتلوا في شهر يناير/كانون الثاني بسبب قنبلة أسقطها الجيش الإسرائيلي، الذي قال لشبكة CNN إنه كان "يرد على إطلاق نار من قبل مسلحين".

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وقال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن تقرير CNN "يؤكد مرة أخرى" على دعوته للجيش الإسرائيلي إلى "ضبط النفس"، مضيفا أنه يتوقع من إسرائيل أن تحقق في "كل تقرير مثير للقلق حول استهداف عشوائي وغير مبرر للمدنيين".

وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لشبكة CNN في بيان إنه لا يعلق "بشكل عام" على التقارير الإعلامية التي لا يستطيع الاتحاد الأوروبي التحقق منها بشكل مستقل، لكنه كان يقدم استثناءً في هذه الحالة.

وأضاف: "هذه الحالة بالذات تؤكد مرة أخرى ما يدعو إليه الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا: هناك حاجة إلى بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. يجب أن تكون جميع العمليات العسكرية متناسبة".

وردا على تحقيق، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، إلى "إجراء تحقيق كامل فيما ورد".

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