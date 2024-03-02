ترتيب الدول العربية بمؤشر "الحرية 2024".. إليكم القائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت منظمة بيت الحرية أو "فريدم هاوس" تقريرها السنوي (حرية العالم) لمؤشر الحرية العالمي 2024، الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دول، في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2023 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

ووفقًا لتقرير هذا العام، تراجع مستوى الحرية العالمية للعام الثامن عشر على التوالي في عام 2023. وكان اتساع وعمق التدهور شاسِع. وتضاءلت الحقوق السياسية والحريات المدنية في 52 دولة، في حين قامت 21 دولة فقط بإجراء تحسينات. وساهمت الانتخابات المعيبة والصراع المسلح في ذلك التراجع وتعريض الحرية للخطر والتسبب في أضرار جسيمة معاناة إنسانية.

ويقيم تقرير "الحرية في العالم" الحقوق والحريات الواقعية التي يتمتع بها الأفراد، وليس أداء الحكومات أو الحكومات في حد ذاتها. يمكن أن تتأثر الحقوق السياسية والحريات المدنية بكل من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المتمردين والجماعات المسلحة الأخرى.

عربيًا، احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية، ليصل مجموع النقاط الذي أحرزته وفقًا للمؤشر إلى 1.

في الانفوغرافيك أعلاه، إليكم نظرة على قائمة الدول العربية في مؤشر الحرية العالمي 2024.