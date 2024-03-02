لا تُصدق.. أرقام صادمة لمساعدتك على فهم صعوبة الوضع بغزة على الأطفال

(CNN)-- من بين 2.2 مليون شخص يعيشون في غزة، نصفهم تقريبًا تحت سن 18 عامًا. ونتيجة للحصار الجزئي الذي تفرضه إسرائيل، أصبح متوسط العمر المتوقع للفلسطينيين في غزة أقل بالفعل بعقد من الزمن عما هو عليه في إسرائيل، مع ارتفاع معدلات الأطفال حديثي الولادة والرضع والأمهات. معدل الوفيات أعلى بثلاثة أضعاف، وفقًا للبنك الدولي. منذ بداية الحرب، أصبحت حياة الشباب في القطاع أكثر هشاشة.

بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الهجوم الإسرائيلي، يعيش الأطفال الفلسطينيون في غزة في ظل العنف والتشرد والمجاعة وانقطاع التعليم. وقد تيتم البعض منهم، بينما يعاني آخرون من الخوف من مقتل آبائهم في الغارات الإسرائيلية. لقد تم استبدال الأيام التي قضيناها في اللعب مع الأصدقاء أو الذهاب إلى المدرسة بالنزوح القسري من ملجأ إلى آخر - دون أي وعد بالأمان. وقال العديد من الآباء ومقدمي الرعاية لشبكة CNN إنهم يكافحون من أجل شرح الحرب للأطفال، الذين يقولون إنهم يتعرضون للرعب النفسي بسبب القصف المستمر.

تعتمد CNN على الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة ووكالات الأمم المتحدة للحصول على بيانات حول الوفيات والإصابات. ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.

وصلت الهجمات الإسرائيلية في غزة الآن إلى مرحلة جديدة قاتمة: فقد قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة. وأضافت الوزارة أن ما لا يقل عن 8000 من هؤلاء هم من النساء وحوالي 12550 طفلاً. وفي المتوسط، تسببت الغارات الإسرائيلية على غزة في مقتل ما يقرب من 90 طفلاً يوميًا منذ بدء الحرب، وفقًا لحسابات شبكة CNN المستندة إلى أرقام وزارة الصحة.

في فبراير/ شباط، علقت الأونروا، وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة، تسليم المساعدات إلى شمال غزة بعد هجوم إسرائيلي على إحدى قوافلها، مما زاد من تقييد المساعدات. وبعد فترة وجيزة، أوقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أيضًا عمليات التسليم، بحجة الهجمات.

وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل ستة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، وفقاً لتقييم أجرته مجموعة التغذية العالمية، التي يشترك في رئاستها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف.

من المتوقع أن يخسر الأطفال في غزة سنة دراسية على الأقل بسبب الحرب، بحسب الأمم المتحدة. وقد حدد تقييم للأضرار أجرته اليونيسف مؤخراً أن أكثر من 160 مبنى مدرسياً قد أصيب بشكل مباشر. كما وجدت التقارير الميدانية الصادرة عن الوكالة أن ما يقرب من أربعة أخماس المباني المدرسية في جميع أنحاء القطاع قد تضررت ودُمر ما لا يقل عن 26 مبنى.

وأضافت اليونيسف أنه لا يوجد مكان آمن لأكثر من 625 ألف طالب يحتاجون إلى التعليم. قُتل واحد من كل 100 معلم وواحد من كل 130 طالبًا في الغارات الإسرائيلية، حتى 30 يناير/ كانون الثاني.