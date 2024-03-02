مع ضائقة نقص المساعدات في غزة.. كيف يتم إدخال الشاحنات إلى القطاع؟

(CNN)--يقول العاملون في المجال الإنساني والمسؤولون الحكوميون الذين يعملون على إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، إن نمطًا واضحًا قد ظهر من العرقلة الإسرائيلية، حيث يسيطر المرض والمجاعة على أجزاء من القطاع المحاصر.

لعدة أشهر، اصطفت طوابير الشاحنات المتجهة إلى القطاع على طول الطريق السريع المؤدي من مدينة العريش المصرية، وهي مركز لوجستي رئيسي للمساعدات، إلى معبر رفح مع غزة. في صورة القمر الصناعي بتاريخ 21 فبراير/ شباط، يمكن رؤية طابور من الشاحنات يمتد لمسافة 4 أميال من المعبر.

وعبر الحدود، يقترب القصف الإسرائيلي من نحو مليوني شخص محاصرين بين مدينة رفح جنوب قطاع غزة والحدود المصرية. وإلى الشمال، توفي ستة أطفال على الأقل في المستشفيات في الأيام الأخيرة بسبب الجفاف وسوء التغذية، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

إن معبر رفح من مصر، حيث تم تسليم أغلب المساعدات إلى غزة، يعمل الآن بمعدل مخفض، كما تم إغلاق معبر مرك أبو سالم في إسرائيل من قبل المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.