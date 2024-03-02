دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لقيام سيارة بيضاء بالاصطدام بسيارات أخرى متوقفة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية، أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة على إلقاء القبض على شخصين.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي أثناء محاولتهما الهروب في سوق شعبي إثر انتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي".

وأضافت الداخلية في بيانها أن الشخصين "جرى ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة وجار القبض على من وثق ونشر ذلك".