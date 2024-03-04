قالت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد إن عددا متزايدا من الأطفال في غزة يموتون بسبب الجفاف وسوء التغذية، وسط ظروف يائسة بسبب خنق إسرائيل للمساعدات وتدمير القطاع المحاصر – مما يعزز الحاجة الملحة لمحادثات وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

اجتمع المفاوضون في العاصمة المصرية القاهرة الأحد لإجراء محادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن من غزة، لكن إسرائيل لم ترسل وفدا، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الأعمال العدائية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال المسؤول إن السبب هو أن حماس لم تستجب لمطلبين إسرائيليين: قائمة الرهائن الإسرائيليين التي تحدد من هم على قيد الحياة ومن ماتوا؛ والتأكيد على نسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، مقابل الرهائن الذين تم احتجازهم عندما هاجم مسلحو حماس بلدات في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتريد الحركة وقفا دائما للقتال قبل الموافقة على إطلاق سراح الرهائن، حسبما قال مصدر في حماس لشبكة CNN لدى وصول وفد من حماس إلى القاهرة يوم الأحد. ومع ذلك، لم يرد مسؤول رفيع المستوى في حماس على الفور على سؤال لشبكة CNN حول ما إذا كانت الجماعة المسلحة قد استجابت للشروط الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه تصريحات الولايات المتحدة بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من السكان على شفا المجاعة، وإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، تواصل عرقلة الجزء الأكبر من توصيل المساعدات.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة قامت السبت بأول عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على القطاع – 66 حزمة تحتوي على وجبات طعام ولكن بدون مياه أو إمدادات طبية. وانتقدت جماعات الإغاثة عمليات الإسقاط الجوي باعتبارها وسيلة غير فعالة ومهينة لتوصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة، وقال مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة إنها في أفضل الأحوال "تدابير مؤقتة من الإسعافات الأولية".

واحدة من أقوى التوبيخات لإسرائيل من قبل مسؤول أمريكي حتى الآن جاءت من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي دعت يوم الأحد بقوة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة إن الناس في المنطقة “يتضورون جوعا” في مواجهة ظروف “غير إنسانية” وحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد.

ودعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل"، وهو الاقتراح المطروح حاليا على طاولة المفاوضات، وحثت حماس على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالت: "ما نراه كل يوم في غزة مدمر. لقد رأينا تقارير عن عائلات تأكل أوراق الشجر أو أعلاف الحيوانات". وتابعت هاريس، مستشهدة بمقتل عشرات الفلسطينيين وسط إطلاق النار الإسرائيلي والذعر عند استلام المساعدات في غزة، إن "النساء يلدن أطفالاً يعانون من سوء التغذية دون رعاية طبية قليلة أو معدومة، والأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف".

وأضافت: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير.. لا أعذار".

وتأتي تعليقاتها أيضًا في لحظة حرجة في الحرب بين إسرائيل وحماس. ومن المتوقع أن تجتمع نائب الرئيس الاثنين مع العضو الرئيسي في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، في واشنطن حيث تواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

أطفال يتضورون جوعا حتى الموت

وفي شمال غزة، يتضور الأطفال جوعا حتى الموت ويقاتل آخرون من أجل حياتهم بسبب منع وصول الإمدادات الحيوية إلى المحتاجين.

قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة ارتفع إلى 15 طفلا.

لا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من وفاة الأطفال أو أسباب وفاتهم بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة في زمن الحرب.

كما “تخوف الأطباء في مستشفى كمال عدوان على حياة ستة أطفال يعانون من سوء التغذية والإسهال في العناية المركزة نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية”، بحسب ما قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة في غزة ببيان.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات في ارتفاع منذ الأسبوع الماضي عندما توقفت الحاضنات وإمدادات الأكسجين في مستشفى كمال عدوان عن العمل ليلاً بسبب نقص الوقود.

وقد كشفت إحدى الحوادث الأخيرة عن الوضع اليائس بشكل خاص في شمال غزة.

فقد قال مسؤولون فلسطينيون وشهود عيان إن أكثر من 100 شخص قتلوا الأسبوع الماضي عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على حشود مما أثار الذعر بينما كان المدنيون الفلسطينيون الجياع يتجمعون حول شاحنات المساعدات الغذائية.

وقالت إسرائيل إن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية لتفريق الحشد. وقال فريق تابع للأمم المتحدة زار الضحايا إن العديد منهم أصيبوا بطلقات نارية.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وطلبت "نقاط دخول متعددة موثوقة" للسماح لهم بتقديم المساعدات.

وقالت أديل خضر من اليونيسف في بيان يوم الأحد: “يجب تمكين وكالات الإغاثة الإنسانية مثل اليونيسف من عكس الأزمة الإنسانية، ومنع المجاعة، وإنقاذ حياة الأطفال".

وقالت اليونيسف إنها على علم بوفاة ما لا يقل عن 10 أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية خلال الأيام الأخيرة في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأضافت خضر: "من المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال الذين يصارعون من أجل حياتهم في مكان ما في أحد المستشفيات القليلة المتبقية في غزة، ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال في الشمال غير القادرين على الحصول على الرعاية على الإطلاق".

ووصفت الوضع بأنه "من صنع الإنسان ويمكن التنبؤ به ويمكن منعه بالكامل"، وحذرت من أن عدد القتلى بين الأطفال قد يرتفع بسرعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وقالت "إن النقص واسع النطاق في الغذاء المغذي والمياه الصالحة للشرب والخدمات الطبية، كنتيجة مباشرة للعوائق التي تحول دون الوصول والمخاطر المتعددة التي تواجه العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، يؤثر على الأطفال والأمهات، ويعوق قدرتهم على إرضاع أطفالهم رضاعة طبيعية، وخاصة في شمال قطاع غزة.