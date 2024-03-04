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(CNN)-- أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال قطاع غزة، ارتفع إلى 15 طفلا.

لا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من وفاة الأطفال أو أسباب وفاتهم بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة في زمن الحرب.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان: "يخشى الأطباء في مستشفى كمال عدوان على حياة ستة أطفال يعانون من سوء التغذية والإسهال في العناية المركزة نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".

وقالت الوزارة إن عدد القتلى في ارتفاع منذ الأسبوع الماضي عندما توقفت الحاضنات وإمدادات الأكسجين في مستشفى كمال عدوان عن العمل ليلاً بسبب نقص الوقود.

ودعت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وطلبت "نقاط دخول متعددة موثوقة" للسماح لهم بإحضار المساعدات.

وقالت أديل خضر، من اليونيسف، في بيان الأحد: "يجب تمكين وكالات الإغاثة الإنسانية مثل اليونيسف من عكس الأزمة الإنسانية، ومنع المجاعة، وإنقاذ حياة الأطفال".

وأضافت اليونيسف أنها على علم بوفاة ما لا يقل عن 10 أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية في الأيام الأخيرة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وأشارت خضر إلى أنه "من المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال الذين يقاتلون من أجل حياتهم في مكان ما في أحد المستشفيات القليلة المتبقية في غزة، ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من الأطفال في الشمال غير القادرين على الحصول على الرعاية على الإطلاق".

ووصفت الوضع بأنه "من صنع الإنسان ويمكن التنبؤ به ويمكن منعه بالكامل"، وحذرت من أن عدد القتلى بين الأطفال قد يرتفع بسرعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.