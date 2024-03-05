أمير الكويت يصل إلى الإمارات.. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إلى الإمارات، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الثلاثاء.

من جانبها، نشرت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا) صورا لوصول أمير البلاد إلى الإمارات.

وأشارت "كونا" إلى أن سربا من الطائرات الحربية الإماراتية رافقت طائرة أمير الكويت في الأجواء الإماراتية.

وكان أمير الكويت قد زار كلا من السعودية وقطر والبحرين وعُمان منذ تنصيبه أميرا للبلاد في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.