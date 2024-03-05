هل وصلت المفاوضات إلى وقف إطلاق نار في غزة؟ سامح شكري يكشف

(CNN) – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، الإثنين، إن المفاوضات الجارية لم تصل بعد إلى مرحلة يمكن من خلالها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال شكري: "لا أريد أن أقول ما إذا كان هناك تفاؤل أو تشاؤم. لم نصل بعد إلى نقطة حيث يمكننا من خلالها تحقيق وقف إطلاق النار".

وأعرب شكري عن أمله بأن تنعكس التصريحات العامة التي أدلت بها نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والتي دعت فيها إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة على موقف الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية المصري: "نأمل أن يكون هذا تطور في الموقف الأمريكي ويتجلى في المنظمات الدولية وأيضاً في إسرائيل".

ووصل وفد من حماس إلى القاهرة الأحد لإجراء محادثات من المأمول أن تؤدي إلى وقف القتال، لكن إسرائيل رفضت إرسال وفد.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن السبب وراء القرار هو أن حماس لم تستجب لمطالب إسرائيلية: قائمة بالرهائن تحدد من هم أحياء ومن هم أموات؛ وتأكيد نسبة السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن.

من جانبه، قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، لشبكة CNN، الاثنين، إنه "لا سبيل لمعرفة مصير" الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة "إلا بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار والبدء بتنفيذه".

حماس لديها أيضا نقاط شائكة خاصة بها، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال.