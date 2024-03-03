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كانوا يبحثون عن طعام.. إليك كل ما نعرفه عن مقتل منتظري المساعدات بغزة بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار

القدس (CNN)-- أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، السبت، جدولا زمنيا محدثا للأحداث المتعلقة بمقتل أكثر من 100 شخص حول قافلة مساعدات في شمال غزة، الخميس.

وأكد هاغاري أن التدافع بدأ قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية طلقاتها التحذيرية الأولى، وأن تلك الطلقات كانت تهدف إلى تفريق الحشد، حسب قوله.

وأضاف هاغاري أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في وقت لاحق على "اللصوص" الذين توجهوا نحوها و"شكلوا تهديدا مباشرا".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان بالفيديو باللغة الإنجليزية: "أشارت مراجعتنا الأولية إلى أنه عقب الطلقات التحذيرية التي أُطلقت لتفريق التدافع، وبعد أن بدأت قواتنا في الانسحاب، اقترب العديد من اللصوص من قواتنا وشكلوا تهديدا مباشرا عليها. وبحسب المراجعة الأولية، رد الجنود على عدة أفراد".

وتتعارض تلك الرواية مع ما قاله شهود عيان لشبكة CNN في أعقاب الكارثة التي قُتل خلالها ما لا يقل عن 118 شخصا، بحسب وزارة الصحة في غزة. ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل، بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة خلال الحرب.

وقال شهود عيان، ومن بينهم الصحفي المحلي خضر الزعنون، إن الفوضى والارتباك في مكان الحادث لم تبدأ إلا بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار.

وأضاف أن معظم القتلى والجرحى وقعوا نتيجة اصطدام شاحنات الإغاثة بالناس بينما كان السائقون يحاولون الفرار من إطلاق النار.

وقال هاغاري في بيانه، السبت، إن معظم الإصابات والوفيات كانت نتيجة التدافع.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا "لفحص الحادث بشكل أكبر، الأمر الذي سيساعدنا على تقليل خطر وقوع مثل هذا الحادث المأساوي مرة أخرى خلال إحدى عملياتنا الإنسانية".

وأوضح المتحدث أنه "في الساعات الأولى من صباح الخميس، قام الجيش الإسرائيلي بتيسير عملية إنسانية للمساعدة في توصيل المساعدات للمدنيين في شمال غزة".

وأردف هاغاري في بيانه: "أكدت مراجعتنا الأولية أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي ضربة تجاه قافلة المساعدات، وكما ترون، حربنا ليست ضد أهل غزة. حربنا ضد حماس، فهي التي بدأت هذه الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. حماس هي التي تسببت في معاناة هائلة للمدنيين على جانبي الحدود".

وقال: "تعمل إسرائيل والمجتمع الدولي معا لتمكين دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان غزة".