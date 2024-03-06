محمد اشتية يطرح لـCNN رؤيته بشأن "اليوم التالي" لحرب غزة

(CNN)-- وصف رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في حكومة تصريف الأعمال، محمد اشتية، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بـ"الكارثة"، ولكنه قال إنها مع ذلك "تمثل فرصة لليوم التالي بالنسبة للفلسطينيين".

ودعا اشتية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقال إن أكثر فكرة واعدة لمشهد ما بعد الحرب تلك التي تتضمن "التعامل مع القضية الفلسطينية برمتها من حيث تطبيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وتكون عاصمتها القدس".

وقال: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى وضع يعترف فيه المجتمع الدولي بدولة فلسطين"، وأضاف: "هذا باب مفتوح للفلسطينيين ليجتمعوا مرة أخرى بحيث يكون شخص أو سلطة مسؤولة عن جميع الأراضي الفلسطينية: القدس وغزة والضفة الغربية."

يذكر أن اشتية أعلن استقالة حكومته، الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على حكومة السلطة الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية كبيرة لإجراء إصلاحات مع احتدام الحرب في غزة.

وفتح محمد اشتية الباب أمام حكومة "وحدة وطنية" تضم حركة "حماس" في بيان استقالته، دون أن يذكر صراحة الحركة التي تحكم غزة وتكتسب شعبية في الضفة الغربية، حيث تتمركز السلطة الفلسطينية.