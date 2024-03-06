"تحرش بامرأة في محل تجاري".. الأمن السعودي يلقي القبض على مقيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لـ"تحرشه" بامرأة في محل تجاري، وذلك بعد تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمن العام بيانا جاء فيه: "قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية لتحرشه بامرأة في محل تجاري".

وأضاف الأمن العام في بيانه قائلا: "وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر تحرش شخص بامرأة بينما كانت تطلب منه الابتعاد عنها، ومن غير المؤكد ما إذا كانت عملية القبض تتعلق بالشخص الظاهر في الفيديو نفسه.