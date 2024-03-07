الجيش الأمريكي: مقتل 3 وإصابة 4 في هجوم للحوثيين على سفينة تجارية

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

(CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، إن 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية هاجمها الحوثيون بالقرب من اليمن قتلوا، وأصيب 4 على الأقل.

وأضافت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس": "تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران باتجاه سفينة ليبيرية ترفع علم بربادوس، وأصاب الصاروخ السفينة، وأبلغ طاقمها عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 4 على الأقل، 3 منهم في حالة حرجة، ولحقت أضرار جسيمة بالسفينة".

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية أن هذا هو الصاروخ الباليستي الخامس المضاد للسفن الذي أطلقه الحوثيون في اليومين الماضيين.

وذكرت شبكة CNN سابقا أن الحوثيين شنوا أكثر من 45 هجوما صاروخيا وطائرات بدون طيار ضد السفن البحرية التجارية والأمريكية وقوات التحالف العاملة في البحر الأحمر، وفقا لمسؤولين أمريكيين وغربيين.