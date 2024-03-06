أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن هجومًا صاروخيًا للحوثيين على سفينة تجارية في خليج عدن أدى إلى مقتل أفراد الطاقم، وهي المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى جراء هجمات مستمرة على السفن العابرة للبحر الأحمر تنفذها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

وأكد مسؤول أمريكي آخر وقوع ضحايا في الهجوم على السفينة M/V True Confidence، لكنه امتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل. وقال المسؤول الأول إن السفينة مهجورة منذ ذلك الحين.

وقال أحد المسؤولين إن الهجوم وقع عند الظهر بتوقيت صنعاء. وتمثل هذه الضربة تصعيدًا كبيرًا لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

أطلق الحوثيون أكثر من 45 هجومًا صاروخيًا وطائرات بدون طيار ضد السفن البحرية التجارية والأمريكية وقوات التحالف العاملة في البحر الأحمر، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وغربيين، وقد اعترضت مدمرات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف معظمها أو هبطت في المياه دون أن تسبب أي ضرر.

حتى الآن، لم تتأثر أي سفن عسكرية بطائرات بدون طيار أو صواريخ تابعة للحوثيين، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الرائد بيت نجوين. لكن نجوين قال إن أكثر من 12 سفينة تجارية، بما في ذلك عدة سفن أمريكية، تعرضت للقصف منذ أكتوبر/تشرين الأول.

كما نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أربع جولات من الضربات ضد أهداف الحوثيين داخل اليمن منذ يناير/كانون الثاني، حيث ضربت أهدافًا بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة، ومنشآت تخزين الصواريخ، والأنظمة الجوية بدون طيار للهجوم في اتجاه واحد، وأنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، والمروحيات التي يستخدمها الحوثيون.

كما شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية بانتظام ضربات ديناميكية ضد صواريخ الحوثيين التي كانت تستعد للانطلاق من داخل اليمن.

ومع ذلك، تكافح إدارة بايدن لوقف الهجمات، وتواصل الجماعة تحصين مخزونها من الأسلحة داخل اليمن، حسبما ذكرت شبكة CNN سابقًا.

وقالت نائب المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، الأسبوع الماضي، بعد ساعات من قيام الحوثيين بضرب سفينة شحن أخرى في خليج عدن بصواريخ باليستية: "نحن نعلم أن الحوثيين يحتفظون بترسانة كبيرة. إنهم لديهم أسلحة متطورة، وذلك لأنهم مستمرون في الحصول عليها من إيران".

وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستغير نهجها العسكري بشكل أكبر. .

وقال أحد كبار مسؤولي الدفاع، في إشارة إلى الحوثيين: "إنهم يواصلون مفاجأتنا". "ليس لدينا فكرة جيدة عما لا يزال لديهم".

وعلى الرغم من الوجود القوي للولايات المتحدة وقوات التحالف في البحر الأحمر، الذي يضم حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور والعديد من المدمرات الأمريكية، فقد تسببت هجمات الحوثيين في انخفاض كبير في عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس.

ويربط الممر البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، مما يسمح للسفن بقطع آلاف الأميال عن طرق الشحن بدلا من الإبحار حول أفريقيا. وفي النصف الأول من فبراير/شباط، شهدت قناة السويس انخفاضًا بنسبة 42% في العبور الشهري وانخفاضًا بنسبة 82% في حمولة الحاويات عن ذروتها في عام 2023، وفقًا للأمم المتحدة.