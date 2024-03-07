دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الخميس، على لفتة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجاه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مشيرة إلى أنه "سحب قلوب أهل الكويت" عندما قام بسحب الكرسي لينهض الشيخ مشعل.

وأعادت السعيد نشر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع الثلاثاء، وعلقت عليه بالقول: "عاشت يمينك يابوخالد سحبتك لكرسي سيدي صاحب السمو الشيخ مشعل سحبت قلوب أهل الكويت معاك".

ووجهت الإعلامية الكويتية رسالة للشيخ محمد بن زايد، قالت فيها: "تقديرك لشيخنا تقدير لنا".

وكان مستخدمو منصة "إكس"، تويتر سابقا، قد تفاعلوا مع لفتة "تقدير" من رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجاه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أثناء زيارة أمير الكويت إلى الإمارات الثلاثاء.