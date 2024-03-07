(CNN) -- غادر وفد من حماس القاهرة الخميس بعد أيام من المحادثات بدون أي تقدم واضح في المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

ونقل موقع "القاهرة الإخباري" المصري عن مصدر رفيع المستوى أن الوفد غادر للتشاور حول المقترحات، وأن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان للحركة: "غادر وفد حماس القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة، فيما تتواصل المفاوضات والجهود لوقف العدوان وإعادة النازحين وإيصال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني".

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات، أنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف القتال للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر بحلول بداية شهر رمضان، وهو ما كانت تهدف إليه إدارة بايدن.