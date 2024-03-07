دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني في بيان، الخميس، أن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي نفذت، الخميس، وبتوجيهات ملكية سامية 9 إنزالات جوية تحمل مساعدات إغاثية، بالاشتراك مع 5 دول شقيقة وصديقة على عدد من المواقع في شمال قطاع غزة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان: "في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة، نفّذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، الخميس، وبتوجيهات ملكية سامية، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "اشترك في تنفيذ العملية مع سلاح الجو الملكي، طائرات تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا ودولة هولندا وبلجيكا".

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع".

وأوضح البيان: "وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".