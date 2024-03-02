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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني في بيان، السبت، أنه نفذ عمليتي إنزال لمساعدات في شمال غزة، وشارك في 3 عمليات إنزال لمساعدات مع القوات الأمريكية لأول مرة على جنوب القطاع.

وقال الجيش الأردني في بيانه: "نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مساء السبت، وبتوجيهات ملكية سامية، إنزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال القطاع، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاثة طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي على جنوب القطاع".

وأضاف الجيش الأردني: "ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في غزة، ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة"، بحسب البيان.

وقالت القوات المسلحة الأردنية: "وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات، بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء".

وأردف البيان: "وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصالها، سواء كانت من خلال طائرات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة".

وكانت القوات المسلحة الأردنية، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزال جوي أردني، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.