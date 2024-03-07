دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من "الخلط" بين حسابه الرسمي وآخر ساخر يحمل اسمه ويضع صورته.

وكتب ساويرس على "إكس": "هناك حساب ساخر باسم نجيب ساويرس ويستخدم نفس صورة حسابي هو حساب مزيف ولا يمثلني".

وأضاف رجل الأعمال المصري قائلا: "الحساب المزيف مكتوب عليه بجانب الاسم كلمة “Parody” ويتخذ هاندل باسم "NaguibParody"".

وأردف ساويرس قائلا عن الحساب الساخر: "أنشئ في ديسمبر 2023 ويتابعه 15 ألف متابع فقط"، وتابع: "أما حسابي الحقيقي فقد أنشئ في يوليو 2010 ويتابعه 8.4 مليون متابع. احذروا الخلط!".

ووجه الحساب "الساخر" انتقادات لاذعة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي بشأن سعري الفائدة والصرف، في حين رحب ساويرس عبر حسابه الرسمي بالخطوات.

وكتب ساويرس تعليقا على القرارات التي صدرت الأربعاء: "خالص التهاني على الخطوة الجريئة الصحيحة… الآن أهم شيء هو السيولة وتوافر الدولار عبر القنوات الشرعية وليس السعر… بالتوفيق ان شاء الله".

وعلق رجل الأعمال المصري على التعويم في وقت سابق بالقول: "قرار صائب أخيرا".

وقرر البنك المركزي المصري، الأربعاء، زيادة سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%، كما قرر البنك السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، فيما أكد مصرفيون، أن الهدف من هذه القرارات خفض المعدلات الشهرية للتضخم، والقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف.