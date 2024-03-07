الجيش الأمريكي يعلن قصف مسيرتين حوثيتين "شكلتا تهديدا"

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قصف طائرتين بدون طيار في اليمن، الأربعاء.

وقالت "سنتكوم"، في بيان: "في حوالي الساعة 7:14 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت القيادة المركزية ضربات دفاع عن النفس ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأضافت: "هذه الإجراءات تم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية."

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، أن أفراد طاقم سفينة تجارية قتلوا للمرة الأولى في هجوم للحوثيين على سفينة بالقرب من اليمن، الأربعاء.