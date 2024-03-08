بايدن: "حماس" يمكنها إنهاء حرب غزة.. وإسرائيل مسؤولة عن حماية المدنيين

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه أصدر تعليمات للجيش بالقيام بمهمة طارئة للمساعدة في نقل المزيد من المساعدات إلى غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك وسط الحرب الإسرائيلية على حركة "حماس".

وقال بايدن، خلال إلقاء خطاب حالة الاتحاد: "وجهت الليلة الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء ميناء مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة".

وتمسك الرئيس الأمريكي بتعهده بأنه "لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض" في غزة، ودعا إسرائيل إلى "القيام بدورها والسماح بمزيد من المساعدات".

وقال: "إلى قيادة إسرائيل أقول هذا: المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون اعتبارا ثانويا أو ورقة مساومة، حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية".

وأكد بايدن أن لإسرائيل "الحق في ملاحقة حماس، لكنها مسؤولة أيضا عن حماية المدنيين"، وقال: "لقد تسببت هذه الحرب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين الأبرياء مقارنة بجميع الحروب السابقة في غزة مجتمعة".

وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن إدارته، إلى جانب دول أخرى، تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ودعا "حماس" إلى إطلاق سراح الرهائن "فورا" وإنهاء الحرب، قائلاً إن الحركة "يمكن أن تنهيها بإطلاق سراح الرهائن وإلقاء السلاح وتسليم المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر".

وكرر الرئيس الأمريكي أيضا دعواته إلى حل الدولتين "باعتباره مؤيدا مدى الحياة لإسرائيل"، وقال: "لا أحد لديه سجل أقوى مع إسرائيل مني، وأنا أتحدى أي واحد منكم هنا".

وأضاف: "أنا الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار إسرائيل في زمن الحرب، ولكن لا يوجد طريق آخر يضمن الأمن والديمقراطية، ولا يوجد طريق آخر يضمن أن يعيش الفلسطينيون بسلام، بسلام وكرامة، لا يوجد طريق آخر يضمن السلام بين إسرائيل وجميع جيرانها".