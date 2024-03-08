دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد المدون والناشط المصري، وائل غنيم، بمواطنه رجل الأعمال، نجيب ساويرس، معربا عن حبه له، وكال عليه المديح، الخميس، بعد أن سامحه وأزال "الحظر" عن حسابه قبل أشهر.

وكتب غنيم عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " وائل غنيم بيحب عمنا المهندس نجيب ساويرس".

وأردف الناشط المصري قائلا عن رجل الأعمال: "راجل صريح بيقول للأعور إنه أعور في عينه... شارك في ثورة يناير رغم إن ده كان ممكن يكلفه ويكلف أسرته كتير... تحمل الكثير من المزايدات والأكاذيب اللي كان مصدرها الإخوان وزباينهم"، حسب قوله.

وتابع غنيم عن ساويرس: " كان واضح إنه مش جاي يعمل شو أو عايز مصلحة .. خرج من الموضوع خسران... كان زعلان إنه اضطر يسيب بلده ووحشته مصر مع إنه كان يقدر ينساها ويبيعها... بيتعامل بالأدب مع الكل مع إن اللي زيه غني ويقدر يبلطج بفلوسه... ابن سوهاج اللي بيحب بلده وأهلها وسكرتيرته مسلمة محجبة".

وأضاف الناشط المصري عن رجل الأعمال: "بيحب ربنا وبيتكلم حلو عنه وبيدعم الناس اللي بتحب ربنا... بيساهم في مشاريع كتيرة خيرية بعضها بيتعلن عنه وكتير مش بيعلن... لما قليت من عقلي واتكلمت عنه وحش عمل لي بلوك ولما طلبت منه السماح سامحني بجدعنة مع إنه عارف إني مسحوب من لساني بس والله من ساعتها وأنا صاين العهد ومش باقول عنه غير كل خير... هو وإخواته بيساهموا في بناء البلد وربنا يعينه على ما ابتلاه".

وختم غنيم قائلا: " صباحك فل يا عم نجيب يا أبو قلب أبيض ودم خفيف وعقل صاحي ودماغ متكلفة ودي جي عالمي .... تيجي نعمل حفلة سوا؟ وهالبس تيشيرت ميكي زيك".

وأعاد ساويرس نشر كلام غنيم وعلق عليه بقلوب حمراء معربا عن حبه له.

وكان رجل الأعمال المصري قد لبى طلب الناشط المصري وسامحه وألغى الحظر عن حسابه في يوليو/تموز من عام 2023.