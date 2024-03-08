دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت المحكمة العليا في السعودية، الجمعة، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان، في مساء يوم الأحد 29/ 8/ 1445هجرية، حسب تقويم أم القرى، الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادية.

وقالت المحكمة العليا في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179/ هجرية) وتاريخ 1/ 8/ 1445هجرية، أن يوم الأحد 1/ 8/ 1445 هجرية ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11/ 2/ 2024 ميلادية، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجرية؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29/ 8/ 1445 هجرية ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادية"، طبقا للبيان.

وأضاف بيان المحكمة العليا السعودية: "وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة"، حسبما أوردت وكالة "واس".

ومضت المحكمة قائلة: "وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".