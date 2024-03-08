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بريطانيا تُعلن الانضمام إلى أمريكا بفتح ممر بحري لإدخال المساعدات إلى غزة

الشرق الأوسط
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بريطانيا تُعلن الانضمام إلى أمريكا بفتح ممر بحري لإدخال المساعدات إلى غزة
Credit: Sean Gallup/Getty Images

(CNN) -- أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الجمعة، أن المملكة المتحدة ستنضم إلى الولايات المتحدة في فتح ممر بحري للمساعدات الطارئة قبالة ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط، ​​لتقديم المزيد من المساعدات.

وقال كاميرون على صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الناس في غزة بحاجة إنسانية ماسة". 

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وأردف وزير الخارجية البريطاني قائلا: "إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، تُعلن المملكة المتحدة والشركاء أننا سنفتح ممرا بحريا لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة". 

وتابع كاميرون قائلا: "نواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة، لأن تلك هي الطريقة الأسرع لإيصال المساعدات للمحتاجين إليها". 

وتأتي تصريحات كاميرون بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، عن خطط للجيش الأمريكي لإنشاء قاعدة مؤقتة لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. 

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